Долар та євро у обмінниках за тиждень подешевшали
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Станом на 17 липня долар в обмінниках коштує 26,32 грн/долар, що на 6 копійок або на 0,2% менше, ніж тиждень назад (станом на 9 липня). А євро протягом тижня подешевшав на 14 копійок або на 0,5% до 30,96 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.
Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:
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- 26,323 гривень за долар;
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- 30,965 гривень за євро;
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- 0,432 гривень за російський рубль;
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- 35,276 гривень за фунт стерлінгів.
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Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подешевшав майже на 8 копійок, євро подорожчав на 4 копійки, а ціна фунту стерлінгів зросла на 14 копійок.
Нагадаємо, минулого понеділка долар в обмінниках коштував 26,38 грн/долар, а євро — 31,10 грн/євро.