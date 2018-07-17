Долар та євро у обмінниках за тиждень подешевшали

Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:



26,323 гривень за долар;



30,965 гривень за євро;



0,432 гривень за російський рубль;



35,276 гривень за фунт стерлінгів.



Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар подешевшав майже на 8 копійок, євро подорожчав на 4 копійки, а ціна фунту стерлінгів зросла на 14 копійок.

Нагадаємо, минулого понеділка долар в обмінниках коштував 26,38 грн/долар, а євро — 31,10 грн/євро.