Додаткові квитки на півфінали Євробачення з'явилися у продажу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У продаж додано квитки на шість концертів півфіналу “Євробачення-2017”. Про це у коментарі УНН повідомили в офісі офіційного квиткового оператора “Євробачення-2017” Concert.ua.
“Так, вчора надійшли квитки у продаж на шість концертів "Євробачення- 2017", а саме - на денний або вечірній півфінали. Вартість доданих квитків у секторах коштуватиме від 200 грн до 10 тис. грн (VIP-місця — ред.)”, — повідомили в офісі оператора.
Нагадаємо, що станом на сьогодні на пісенний конкурс "Євробачення" у Києві продано близько 29 тисяч квитків.
Нагадаємо, Євробачення пройде в Міжнародному виставковому центрі у Києві.
Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал — 13 травня.