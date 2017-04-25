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Додаткові квитки на півфінали Євробачення з'явилися у продажу

Київ • УНН

 • 12300 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. У продаж додано квитки на шість концертів півфіналу “Євробачення-2017”. Про це у коментарі УНН повідомили в офісі офіційного квиткового оператора “Євробачення-2017” Concert.ua.

“Так, вчора надійшли квитки у продаж на шість концертів "Євробачення- 2017", а саме - на денний або вечірній півфінали. Вартість доданих квитків у секторах коштуватиме від 200 грн до 10 тис. грн (VIP-місця — ред.)”, — повідомили в офісі оператора.

Нагадаємо, що станом на сьогодні на пісенний конкурс "Євробачення" у Києві продано близько 29 тисяч квитків.

Нагадаємо, Євробачення пройде в Міжнародному виставковому центрі у Києві.

Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал — 13 травня.

 

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