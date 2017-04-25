Дополнительные билеты на полуфиналы Евровидения появились в продаже

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19630 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79861 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140765 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111050 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112926 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110163 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102471 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106449 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103118 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149953 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Дополнительные билеты на полуфиналы Евровидения появились в продаже

Дополнительные билеты на полуфиналы Евровидения появились в продаже

Киев  •  УНН

 • 12292 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В продажу добавлены билеты на шесть концертов полуфинала "Евровидения-2017". Об этом в комментарии УНН сообщили в офисе официального билетного оператора "Евровидение-2017" Concert.ua.

"Да, вчера поступили билеты в продажу в шесть концертов "Евровидение-2017", а именно - на дневной и вечерний полуфиналы. Стоимость добавленных билетов в секторах будет стоить от 200 грн до 10 тыс. грн (VIP-места - ред.)", - сообщили в офисе оператора.

Напомним, что на сегодня на песенный конкурс "Евровидение" в Киеве продано около 29 тыс. билетов.

Напомним, Евровидение пройдет в Международном выставочном центре в Киеве.

Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

 

Украинские Национальные Новости

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