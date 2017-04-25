Дополнительные билеты на полуфиналы Евровидения появились в продаже

"Да, вчера поступили билеты в продажу в шесть концертов "Евровидение-2017", а именно - на дневной и вечерний полуфиналы. Стоимость добавленных билетов в секторах будет стоить от 200 грн до 10 тыс. грн (VIP-места - ред.)", - сообщили в офисе оператора.

Напомним, что на сегодня на песенный конкурс "Евровидение" в Киеве продано около 29 тыс. билетов.

Напомним, Евровидение пройдет в Международном выставочном центре в Киеве.

Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.