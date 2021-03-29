Добір в нові окружні прокуратури: в першій хвилі планують заповнити понад 450 вакансій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. В першій хвилі Офіс Генерального прокурора України планує заповнити 454 вакансії на посади прокурорів в нових окружних прокуратурах. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у себе в Facebook, передає УНН.
Цитата
“Триває активна підготовка до оголошення добору на вакантні посади прокурорів в нових окружних прокуратурах, які розпочали роботу з 15 березня. В першій хвилі ми плануємо заповнити 454 вакансії”, — написала Венедіктова.
Деталі
Венедіктова повідомила, що дала доручення структурним підрозділам Офісу Генпрокурора організувати проведення першої частини добору, до процесу також залучено обласні прокуратури. Водночас тривають консультації з нашими міжнародними партнерами з метою забезпечення максимально прозорого конкурсного відбору.
“Вимоги до майбутніх прокурорів: громадянство України, вища юридична освіта, стаж роботи у галузі права не менше двох років. Для тих кандидатів, які покажуть найкращі результати під час випробувань, готуються мотиваційні механізми кар’єрного зростання”, — розповіла вона.
Генеральний прокурор зазначила, що крім цього, наразі на розгляді Верховної Ради України перебуває законопроєкт, яким ініціюється спрощення вимог до кандидатів.
“Зокрема, пропонуємо необхідність дворічного стажу для кандидатів на посаду прокурора замінити роботою прокурором-стажистом, що відкриє шлях для найуспішніших випускників вишів стати частиною команд окружних прокуратур”, — написала Венедіктова.
Що було раніше
15 березня 2021 року розпочали свою роботу нові окружні прокуратури. В оновлених відомствах працюватимуть прокурори, які успішно пройшли атестацію і довели свою професійну компетентність та доброчесність.
Нагадаємо, у вересні 2019 року Верховна Рада ухвалила проект закону 1032, яким внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури.