Доба в зоні АТО минула без втрат серед українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не отримав поранення. Про це сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу, з 31 жовтня на 1 листопада, в зоні АТО бойовики 36 разів відкрили вогонь.