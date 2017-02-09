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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 38316 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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До Запоріжжя завітає М.Порошенко

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Завтра, 10 лютого, до Запоріжжя приїзде дружина Президента України Марина Порошенко. Про це повідомили у прес-службі Запорізької ОДА, передає УНН.

До Запоріжжя завітає М.Порошенко

М.Порошенко відвідає тренінг для працівників психолого-медико-педагогічних консультацій “Інклюзивна освіта — рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати”.

Захід в рамках проекту відбудеться у підшефній програмі інклюзивної освіти Запорізькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернату “Джерело”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Києві відкрили фотовиставку “Благодійність в об’єктиві”.

Українські Національні Новини

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