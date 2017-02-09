До Запоріжжя завітає М.Порошенко
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Завтра, 10 лютого, до Запоріжжя приїзде дружина Президента України Марина Порошенко. Про це повідомили у прес-службі Запорізької ОДА, передає УНН.
М.Порошенко відвідає тренінг для працівників психолого-медико-педагогічних консультацій “Інклюзивна освіта — рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати”.
Захід в рамках проекту відбудеться у підшефній програмі інклюзивної освіти Запорізькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернату “Джерело”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Києві відкрили фотовиставку “Благодійність в об’єктиві”.