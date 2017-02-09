Запорожье посетит М.Порошенко
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 9 февраля. УНН. Завтра, 10 февраля, в Запорожье приезжает жена Президента Украины Марина Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА, передает УНН.
М.Порошенко посетит тренинг для работников психолого-медико-педагогических консультаций "Инклюзивное образование - уровень сознания нации. Опыт. Перспективы. Результаты".
Мероприятие в рамках проекта состоится в подшефной программе инклюзивного образования в Запорожской специальной общеобразовательной школе-интернате "Джерело".
Напомним, как сообщал УНН, в Киеве открыли фотовыставку "Благотворительность в объективе".