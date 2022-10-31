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До законопроекту про позбавлення мандатів депутатів заборонених партій необхідні правки - Фріз

До законопроекту про позбавлення мандатів депутатів заборонених партій необхідні правки - Фріз

Київ • УНН

 • 279244 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. До законопроєкту щодо позбавлення мандатів нардепів із заборонених партій потрібно буде вносити правки, аби не дати депутатам, що “перевзулися” залишитися у Верховній Раді. Про це у коментарі УНН розповіла одна з авторів законопроєкту Ірина Фріз.

Цитата

“Ми ж бачимо, як одразу рефлексують колишні прибічники так званої “п’ятої колони”, що є в законодавчому органі: перефарбовуються, перевзуваються, вигадують інші можливості, аби зберегти статус і депутатський імунітет, умовно. Тому, я думаю, що цей законопроєкт після першого читання обов‘язково треба доопрацьовувати і вносити всі необхідні корективи через поправки, аби мати можливість дійсно зробити його більш дієвим і ефективним на майбутнє. Щоб дійсно закріпити відповідальність і не давати можливість вигадувати шпарини представникам “п’ятої колони”, - розповіла Фріз.

Нагадаємо

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, аби автоматично позбавляти депутатського мандата нардепів, які входять до заборонених партій. Щоправда, він стосується лише тих, хто входив до партії на момент винесення судом рішення щодо її заборони. Тож, ця норма не поширюється на тих, хто встиг покинути політсилу до моменту її офіційної заборони.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В "Європейській солідарності" закликали нардепа Яценка скласти мандат

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну низка народних депутатів покинула фракцію проросійської партії “Опозиційна платформа - за життя”, яка нині заборонена в Україні. Ці депутати продовжують працювати в Раді, організувавшись у депутатські об’єднання “Відновлення України” та “Платформа за життя та мир”.

Окрім того, у Верховній Раді нині працюють і нардепи, які раніше входили до “Партії регіонів”. Це і колишні члени “ОПЗЖ”, такі як Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, а також нардепи, які вже кілька разів встигли змінити політичну силу, такі як нині позафракційний Антон Яценко.

Нагадаємо

Нардеп Антон Яценко проігнорував засідання парламентського комітету, на якому розглядали законопроект щодо позбавлення депутатів мандата. 

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