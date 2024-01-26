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До Єдиної бази іноземних компонентів у зброї додали 70 компонентів російського розвідувального безпілотника "Гранат-4"

До Єдиної бази іноземних компонентів у зброї додали 70 компонентів російського розвідувального безпілотника "Гранат-4"

Київ • УНН

 • 21928 перегляди

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) додало 70 компонентів російського розвідувального безпілотника "Гранат-4" до своєї Єдиної бази даних іноземних складових озброєнь, підкресливши залежність Росії від деталей іноземного виробництва для своєї військової техніки. Наразі база даних містить майже 3 000 іноземних деталей, що використовуються в російській та іранській зброї.

До Єдиної бази іноземних компонентів у зброї Національне агентство з питань запобігання корупції додали 70 компонентів російського розвідувального безпілотника "Гранат-4". Про це повідомляє НАЗК у своєму tg-каналі, пише УНН.

Зокрема, мова йде про двигун, електронні компоненти.

"рф не здатна сама забезпечити якісну та ефективну роботу своєї зброї та військової техніки без компонентів іноземного виробництва. Наприклад, двигун, генератор, сервопривід, а також електронні компоненти майже кожного блоку та плати БПЛА "Гранат-4" вироблені іноземними компаніями", - зазначили в НАЗК.

Додали, що раніше доповнювали Базу деталями від іранського БПЛА "Shahed-136". На даний момент База вже налічує майже 3 тисячі іноземних деталей у російській та іранській зброї.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін зазначав, що санкційна політика щодо рф безперечно вже відчутна, однак її важливо продовжувати і посилювати. Ворог намагається всіляко обходити санкції, використовувати для постачання посередництво третіх країн та нелегальні закупки. Саме тому завдання судових експертів - надати надійні докази російських злочинів та створити основу для подальшої санкційної роботи.

"Велика частина роботи присвячена дослідженню мікроелектроніки в російській зброї, адже саме це забезпечує загалом можливість її використання. Ми бачимо, що високотехнологічні іноземні електронні компоненти є в кожній російській ракеті, якою ворог атакує Україну. Без цих деталей, які виготовлені американськими, французькими, німецькими та виробниками інших країн зброя б просто не існувала. Країна-агресор не має достатньо технологій та потужностей для їх виробництва. Вже зараз, там де це можливо, у своїх ракетах росіяни намагаються замінити іноземні компоненти на вітчизняні, але є важливі стратегічні частини з якими це зробити неможливо", повідомив Рувін.

Завдяки українським військовим, КНДІСЕ та іншим установам поповнилася база іноземних компонентів у зброї, якою рф атакує Україну – НАЗК22.12.23, 19:17 • 30202 перегляди

Лілія Подоляк

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