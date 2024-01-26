В Единую базу иностранных компонентов в оружии добавили 70 компонентов российского разведывательного беспилотника "Гранат-4"

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  156774 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  183088 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  179305 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  192865 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  196755 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  168398 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  155897 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Единую базу иностранных компонентов в оружии добавили 70 компонентов российского разведывательного беспилотника "Гранат-4"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) добавило 70 компонентов российского разведывательного беспилотника "Гранат-4" в свою Единую базу данных иностранных составляющих вооружений, подчеркнув зависимость россии от деталей иностранного производства для своей военной техники. Сейчас база данных содержит почти 3 000 иностранных деталей, используемых в российском и иранском оружии.

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В Единую базу иностранных компонентов в оружии добавили 70 компонентов российского разведывательного беспилотника "Гранат-4"

Омбудсмен о катастрофе Ил-76: рф официально не предоставила ни одной фамилии

Украина не получила официальных списков погибших в катастрофе военного самолета Ил-76 под Белгородом, заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Лубинец призывает к проведению независимого международного расследования инцидента.

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Омбудсмен о катастрофе Ил-76: рф официально не предоставила ни одной фамилии

На Волыни в подпольном цехе обнаружили более 120 килограммов янтаря

Правоохранители разоблачили нелегальную янтарную мастерскую в Волынской области, изъяв более 120 килограммов необработанного и обработанного янтаря. Против причастных лиц начато уголовное производство.

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На Волыни в подпольном цехе обнаружили более 120 килограммов янтаря

Только в случае угрозы для города: в Харькове изменили правила объявления воздушной тревоги

Харьковский городской совет утвердил новые правила объявления воздушной тревоги, предусматривающие дифференцированную систему оповещения, которая будет включать сирены только в случае угрозы городу, а не всему региону.

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Только в случае угрозы для города: в Харькове изменили правила объявления воздушной тревоги

Правительство приняло ряд кадровых решений: кто получил должности

Кабинет министров Украины назначил Александра Лашко заместителем председателя Государственной архивной службы по вопросам цифрового развития и оцифровки, а также четырех заместителей председателя Донецкой областной государственной администрации.

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Правительство приняло ряд кадровых решений: кто получил должности

Правительство продлило выплаты для всех внутренних переселенцев до 1 марта, дальше - новые правила

Кабинет Министров Украины автоматически продлит все выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) до 1 марта. После этого выплаты будут продлены еще на шесть месяцев для пенсионеров, инвалидов 1-й и 2-й группы, в частности.

Общество •   •  19859 просмотра
Правительство продлило выплаты для всех внутренних переселенцев до 1 марта, дальше - новые правила

Усиление северных рубежей продолжается: на границе устанавливают камеры видеонаблюдения

Украина усиливает оборону своих северных границ, устанавливая камеры видеонаблюдения, сообщает Государственная пограничная служба. Новые меры безопасности направлены на заблаговременное выявление угроз и повышение безопасности границы.

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Усиление северных рубежей продолжается: на границе устанавливают камеры видеонаблюдения

Все 27 стран Европейского Союза поддержали предоставление 50 миллиардов евро Украине - Шмыгаль

Все 27 стран-членов ЕС согласились поддержать четырехлетнюю программу помощи Украине в рамках Украинского фонда на сумму 50 миллиардов евро. Несмотря на предыдущую оппозицию, поддержать пакет согласилась Венгрия.

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Все 27 стран Европейского Союза поддержали предоставление 50 миллиардов евро Украине - Шмыгаль

Украинка Лина Бороздина полетит в космос на корабле Unity вместе с Virgin Galactic

Украинский биохимик Лина Бороздина отправится в космос на борту космического корабля Unity компании Virgin Galactic в шестом коммерческом космическом полете. Она и трое ее коллег почувствуют несколько минут невесомости и увидят Землю из космоса.

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Украинка Лина Бороздина полетит в космос на корабле Unity вместе с Virgin Galactic

Львовщина: семерым депутатам Червоноградского горсовета на сессии вручили повестки

Во время сессии Червоноградского городского совета Львовской области представители ТЦК вручили повестки семи депутатам.

Общество •   •  17472 просмотра
Львовщина: семерым депутатам Червоноградского горсовета на сессии вручили повестки