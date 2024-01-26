В Единую базу иностранных компонентов в оружии добавили 70 компонентов российского разведывательного беспилотника "Гранат-4"

В Единую базу иностранных компонентов в оружии Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции добавили 70 компонентов российского разведывательного беспилотника "Гранат-4". Об этом сообщает НАПК в своем tg-канале, пишет УНН.

В частности, речь идет о двигателе, электронных компонентах.

"рф не способна сама обеспечить качественную и эффективную работу своего оружия и военной техники без компонентов иностранного производства. Например, двигатель, генератор, сервопривод, а также электронные компоненты почти каждого блока и платы БПЛА "Гранат-4" произведены иностранными компаниями", - отметили в НАПК.

Добавили, что ранее дополняли Базу деталями от иранского БПЛА "Shahed-136". На данный момент База уже насчитывает почти 3 тысячи иностранных деталей в российском и иранском оружии.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин отмечал, что санкционная политика в отношении рф бесспорно уже ощутима, однако ее важно продолжать и усиливать. Враг пытается всячески обходить санкции, использовать для поставки посредничество третьих стран и нелегальные закупки. Именно поэтому задача судебных экспертов - предоставить надежные доказательства российских преступлений и создать основу для дальнейшей санкционной работы.

"Большая часть работы посвящена исследованию микроэлектроники в российском оружии, ведь именно это обеспечивает в целом возможность его использования. Мы видим, что высокотехнологичные иностранные электронные компоненты есть в каждой российской ракете, которой враг атакует Украину. Без этих деталей, изготовленных американскими, французскими, немецкими и производителями других стран оружие бы просто не существовало. Страна-агрессор не имеет достаточно технологий и мощностей для их производства. Уже сейчас, там где это возможно, в своих ракетах россияне пытаются заменить иностранные компоненты на отечественные, но есть важные стратегические части с которыми это сделать невозможно", сообщил Рувин.

Благодаря украинским военным, КНИИСЭ и другим учреждениям пополнилась база иностранных компонентов в оружии, которым рф атакует Украину - НАПК