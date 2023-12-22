Благодаря украинским военным, КНИИСЭ и другим учреждениям пополнилась база иностранных компонентов в оружии, которым рф атакует Украину - НАПК

Почти на 200 деталей от "шахедов", "калибров" и "искандеров" пополнилась единственная в мире открытая база данных иностранных компонентов в оружии на портале "Война и санкции". Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, пишет УНН.

В НАПК уточнили, что перечень увеличился почти на 200 деталей и теперь насчитывает более 2600 иностранных компонентов в российском и иранском оружии.

А также сообщили, что добавили новую функцию.

"НАПК добавило функцию подписки на обновление Базы. Это должно значительно ускорить обмен информацией между всеми, кто заинтересован в объединении вокруг нераспространения технологий к агрессорам и обеспечения глобального мира. Отныне, журналисты-расследователи, чиновники или каждый заинтересованный, в любой точке мира, сможет получать оперативные обновления с перечнем новых компонентов, прямо на свой электронный адрес", - говорится в сообщении НАПК.

Кроме, этого поблагодарили украинских военных и экспертов, которые помогают пополнять базу.

"НАПК выражает глубокое уважение и благодарность украинским военным, которые захватили это оружие, а также Киевскому научно-исследовательскому института судебных экспертиз и другим исследовательским центрам, за проделанную работу по исследованию и идентификации этих компонентов", - добавили в НАПК.

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