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Благодаря украинским военным, КНИИСЭ и другим учреждениям пополнилась база иностранных компонентов в оружии, которым рф атакует Украину - НАПК

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 17:17  •  10825 просмотра

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Портал НАПК "Война и санкции" теперь содержит более 2600 иностранных компонентов, используемых в российском и иранском вооружении, которым враг атакует Украину.

Почти на 200 деталей от  "шахедов", "калибров" и "искандеров" пополнилась единственная в мире открытая база данных иностранных компонентов в оружии на портале "Война и санкции". Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, пишет УНН.

В НАПК уточнили, что перечень увеличился почти на 200 деталей и теперь насчитывает более 2600 иностранных компонентов в российском и иранском оружии.

А также сообщили, что добавили новую функцию.  

"НАПК добавило функцию подписки на обновление Базы. Это должно значительно ускорить обмен информацией между всеми, кто заинтересован в объединении вокруг нераспространения технологий к агрессорам и обеспечения глобального мира. Отныне, журналисты-расследователи, чиновники или каждый заинтересованный, в любой точке мира, сможет получать оперативные обновления с перечнем новых компонентов, прямо на свой электронный адрес", - говорится в сообщении НАПК.

Кроме, этого поблагодарили украинских военных и экспертов, которые помогают пополнять базу.

"НАПК выражает глубокое уважение и благодарность украинским военным, которые захватили это оружие, а также Киевскому научно-исследовательскому института судебных экспертиз и другим исследовательским центрам, за проделанную работу по исследованию и идентификации этих компонентов", - добавили в НАПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Война
Завдяки українським військовим, КНДІСЕ та іншим установам поповнилася база іноземних компонентів у зброї, якою рф атакує Україну – НАЗК
Thanks to the Ukrainian military, Kyiv Scientific Research Institute of Forensic Expertise and other institutions, the database of foreign components in the weapons used by Russia to attack Ukraine has been expanded - NACP
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