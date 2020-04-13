До ВР не надходило ініціатив щодо запровадження надзвичайного стану - Разумков

“Якщо ми говоримо про можливість введення надзвичайного стану, я тоді хотів би декілька слів сказати щодо самої процедури. Перш за все, це звертається або Рада національної безпеки і оборони, в даному випадку, оскільки це пов’язано з епідеміологічною ситуацією, до Президента може звертатися Кабінет міністрів України. Президент вже вирішує чи видавати, чи не видавати відповідний указ і лише після цього Верховна Рада може схвалити цей указ. Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, таких ініціатив не надходило від Кабінету міністрів до Президента України”, — сказав Дмитро Разумков.

Він додав, що від Офісу Президента до Верховної Ради також не надходило таких запитів.

Нагадаємо, 25 березня Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України до 24 квітня.