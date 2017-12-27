До України прибув черговий балкер із американським вугіллям
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 грудня. УНН. На причалі №1 ДП “МТП “Чорноморськ” проходить вивантаження чергової партії американського вугілля. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДП “Морський торговельний порт Чорноморськ”.
“Балкер — „кейпсайз“ „SBI CARIOCA“ доставив в порт 58,4 тисяч тонн вугілля. Цей вантаж зі Сполучених Штатів Америки: коксівне вугілля марок „Rocklick“ і „Premium Eagle“. Наразі вже розпочалося вивантаження. Запланована інтенсивність обробки судна - 15 тисяч тонн на добу”, — йдеться у повідомленні.
При такій інтенсивності загальний час знаходження судна під обробкою прогнозується в межах чотирьох діб.
Як повідомляв УНН, 11 грудня в Україну прибула чергова партія вугілля із ПАР.