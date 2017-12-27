В Украину прибыл очередной балкер с американским углем

"Балкер - "кейпсайз" "SBI CARIOCA" доставил в порт 58,4 тысячи тонн угля. Этот груз из США: коксующийся уголь марок "Rocklick" и "Premium Eagle". Сейчас уже началась выгрузка. Запланированная интенсивность обработки судна - 15 тысяч тонн в сутки", - говорится в сообщении.

При такой интенсивности общее время нахождения судна под обработкой прогнозируется в пределах четырех суток.

Как сообщал УНН, 11 декабря в Украину прибыла очередная партия угля из ЮАР.