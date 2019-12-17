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До суду на допит у справі "ексберкутівців" прийшла Лукаш

До суду на допит у справі "ексберкутівців" прийшла Лукаш

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Святошинський районний суд Києва під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, розпочав допит колишнього міністра юстиції Олену Лукаш, яка є свідком захисту передає кореспондент УНН.

"Я стала членом групи по мирному врегулюванню кризи. Я не пам’ятаю точної дати, коли ми перший раз зустрілися з представниками Майдану, це десь була друга половина січня того періода. Представники Майдану, Арсений Яценюк, Віталій Кличко,Олег Тягнибок регулярно приходили до Адміністрації Президента. Також, вони приходили на приватні зустрічі до Януковича по особистим справам. Регулярно стояв на коврі у приймальні Петро Порошенко, Юрій Луценко, Александр Турчинов. Мої слова можуть підтвердити відеокамери які стояли в РНБО (Рада національної безпеки і оборони України –ред.) … і журнали реєстрації відвідувачів, якщо такі збереглися, в чому сумніваюся…", - розповіла Лукаш.

За її словами, всі представники Майдану регулярно приходили до Віктора Януковича та пропонували свої варіанти перемир’я.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва вже допитав голову МЗС часів Януковича Леоніда Кожару.

Також Пашинський та Парубій вже дали свідчення у справі “ексберкутівців”.

Нагадаємо, у справі "ексберкутівців" на допит мають викликати ще Луценка, Кличка, Портнова.

Як повідомлялося раніше, з 22 ексбійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців "Беркуту" перебувають на території Білорусі та Польщі.

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