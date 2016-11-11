До скандинавського містечка "Scandia" віднині курсує безкоштовний транспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Щоденно від станції метро “Лісова” до скандинавського містечка віднині курсують безкоштовні маршрутки, повідомляє УНН з посиланням на сайт житлового комплексу “Scandia”.
“Тепер дістатися до скандинавського містечка "Scandia“ стало ще простіше! Спеціально для Вашої зручності ми запустили безкоштовні маршрутки від станції метро "Лісова“, аби ви могли легко доїхати до Відділу продажів у зручний для Вас час.
Маршрут працює щодня — як в будні, так і у вихідні.
У будні дні виїзд від станції метро "Лісова“ здійснюється о 16:30, 18:30 і 20:30. У вихідні — о 12:00, 14:00 і 16:20.
Назад, від Відділу продажів по буднях маршрутка виїжджає о 17:50, 20:00 і 22:20. В суботу і неділю — о 13:20, 15:20 та 18:20”, — повідомили в ЖК “Scandia”.
Нагадаємо, один з найбільших житлових комплексів — ЖК “Scandia” будують у Броварах за скандинавською філософією. Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачає 100 семиповерхових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово.
Згідно з проектом ЖК, на території комплексу, окрім житлових будинків, також заплановано власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.