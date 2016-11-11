До скандинавского города "Scandia" отныне курсирует бесплатный транспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Ежедневно от станции метро "Лесная" до скандинавского города отныне курсируют бесплатные маршрутки, сообщает УНН со ссылкой на сайт жилого комплекса "Scandia".
"Теперь добраться до скандинавского города" Scandia "стало еще проще! Специально для Вашего удобства мы запустили бесплатные маршрутки от станции метро" Лесная ", чтобы вы могли легко доехать в Отдел продаж в удобное для Вас время.
Маршрут работает ежедневно - как в будни, так и в выходные.
В будние дни выезд от станции метро "Лесная" осуществляется в 16:30, 18:30 и 20:30. В выходные - в 12:00, 14:00 и 16:20.
Назад от Отдела продаж по будням маршрутка выезжает в 17:50, 20:00 и 22:20. В субботу и воскресенье - в 13:20, 15:20 и 18:20 ", - сообщили в ЖК" Scandia ".
Напомним, один из крупнейших жилых комплексов - ЖК "Scandia" строят в Броварах за скандинавской философией. Общая площадь застройки достигнет 80 га и предполагает 100 семиэтажных домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно.
Согласно проекту ЖК, на территории комплекса, кроме жилых домов, также запланировано собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.