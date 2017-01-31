До пунктів обігріву в Авдіївці звернулось 400 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В мобільні пункти обігріву в місті Авдіївка звернулося вже 400 осіб, з них 134 людини похилого віку та 76 дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
На території міста Авдіївка рятувальники Головного управління ДСНС у Донецькій області розгорнули 7 мобільних пунктів обігріву, для обслуговування яких задіяно 25 чоловік особового складу. Пункти обігріву забезпечені тепловими гарматами та підключені до генератору 88 кВт, в них можна зігрітися, отримати гарячий чай, їжу та зарядити мобільні телефони.
Станом на 15:40 в мобільні пункти обігріву звернулося 400 осіб, з них 134 людини похилого віку та 76 дітей. Поряд з мобільними пунктами обігріву працюють 3 польові кухні.
Загальну координацію заходів щодо захисту населення та проведення аварійно-відновлювальних робіт здійснює обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Загалом на території області до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт залучено 229 осіб та 54 одиниці техніки, у тому числі від ДСНС - 90 осіб та 30 одиниць техніки.
Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.