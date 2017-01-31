В пункты обогрева в Авдеевке обратилось 400 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В мобильные пункты обогрева в городе Авдеевка обратилось уже 400 человек, из них 134 человека пожилого возраста и 76 детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
На территории города Авдеевка спасатели Главного управления ГосЧС в Донецкой области развернули 7 мобильных пунктов обогрева, для обслуживания которых задействовано 25 человек личного состава. Пункты обогрева обеспечены тепловыми пушками и подключены к генератору 88 кВт, в них можно согреться, получить горячий чай, еду и зарядить мобильные телефоны.
По состоянию на 15:40 в мобильные пункты обогрева обратилось 400 человек, из них 134 человека пожилого возраста и 76 детей. Наряду с мобильными пунктами обогрева работают 3 полевые кухни.
Общую координацию мероприятий по защите населения и проведения аварийно-восстановительных работ осуществляет областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Всего на территории области в аварийно-спасательных и других неотложных работ привлечено 229 человек и 54 единицы техники, в том числе от ГосЧС - 90 человек и 30 единиц техники.
Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".