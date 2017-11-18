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До пошуків зниклого підводного човна ВМС Аргентини долучились НАСА та США

До пошуків зниклого підводного човна ВМС Аргентини долучились НАСА та США

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. До пошуків військового підводного човна "Сан-Хуан" Аргентини долучилися ВМС США и НАСА, передає УНН з посиланням на USNI News.

Повідомляється, що у пошуковій операції бере участь літак НАСА P-3 Orion, який зазвичай використовується для наукових досліджень Антарктиди. Встановлене на ньому обладнання може допомогти викрити підводний човен з повітря.

“Дослідницький літак НАСА приєднався до пошуків зниклої аргентинської військової субмарини, на борту якого перебувають 44 члени екіпажу”, — повідомило видання.

Крім того у рятувальних пошукових роботах приймають участь також військово-морські сили США.

Зазначено, що якщо проблема відсутності зв’язку з підводним човном виникла через комунікацію, то він повинен був вийти на поверхню.

Нагадаємо, неподалік берегів Аргентини зник бойовий підводний човен “Сан-Хуан” ВМС країни з 44 членами екіпажу на борту.

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