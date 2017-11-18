К поискам пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины присоединились НАСА и США

Сообщается, что в поисковой операции участвует самолет НАСА P-3 Orion, который обычно используется для научных исследований Антарктиды. Установленное на нем оборудование может помочь обнаружить подлодку с воздуха.

"Исследовательский самолет НАСА присоединился к поискам пропавшей аргентинской военной субмарины, на борту которого находятся 44 члена экипажа", - сообщило издание.

Кроме того, в спасательных поисковых работах принимают участие также военно-морские силы США.

Отмечено, что если проблема отсутствия связи с подводной лодкой возникла через коммуникацию, то он должен был выйти на поверхность.

Напомним, у берегов Аргентины исчез боевой подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС страны с 44 членами экипажа на борту.