До Польщі прилетіли 250 солдатів США для зміцнення східного флангу НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. До Вроцлава у Польщі прилетіли 250 американських солдатів, які є частиною підрозділів, які повинні зміцнити східний фланг НАТО, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Як зазначається, зі столиці Нижньої Сілезії військовослужбовці США відправляться до відповідних частини.
"У рамках зміни командування бригади, а також інженерний батальйон і батальйон підтримки будуть розташовуватися в військових об'єктах в Жагань, Свентошове, Ськвежіна і Болеславці", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що, незважаючи на те, що дислокація американських військ, в основному, зосереджена на заході Польщі, вони будуть діяти в цілому регіоні, тобто, по всьому східному фланзі Північноатлантичного Альянсу. Наприклад, будуть вести власні навчання, а також заняття як інструктори на території всієї Польщі.
Перекидання військ нинішньої зміни ABCT (Armored Brigade Combat - бронетанкові бригади армії США) почалася ще в грудні минулого року.