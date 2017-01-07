В Польшу прилетели 250 солдат США для укрепления восточного фланга НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Во Вроцлав в Польшу прилетели 250 американских солдат, которые являются частью подразделений, которые должны укрепить восточный фланг НАТО, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Как отмечается, из столицы Нижней Силезии военнослужащие США отправятся в соответствующие части.
"В рамках смены командования бригады, а также инженерный батальон и батальон поддержки будут располагаться в военных объектах в Жагань, Свентошове, Сквежина и Болеславце", - говорится в сообщении.
Указано, что, несмотря на то, что дислокация американских войск, в основном, сосредоточена на западе Польши, они будут действовать в целом регионе, то есть, по всему восточному флангу Североатлантического Альянса. Например, будут вести собственные обучения, а также занятия в качестве инструкторов на территории всей Польши.
Переброска войск нынешней смены ABCT (Armored Brigade Combat - бронетанковые бригады армии США) началась еще в декабре прошлого года.