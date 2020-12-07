До Києва прийшла метеорологічна зима - кліматологи

"Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського проаналізували, що стійкий перехід середньодобової температури повітря у Києві відбувся в останній день осені – 30 листопада. Стійке зниження середньодобової температури нижче 0°С свідчить про початок метеорологічної зими у столиці. Вона прийшла майже у строк, на 4 дні пізніше кліматичної норми", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 30 листопада середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -1,0 °С і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись і надалі.

"Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня - у 1920 році та 31 жовтня - у 1988 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, 1 грудня УНН повідомляв, що до Києва метеорологічна зима ще не прийшла.

Минулого року зима до Києва так і не прийшла і метеорологам було складно визначити прихід весни.