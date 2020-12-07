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До Києва прийшла метеорологічна зима - кліматологи

До Києва прийшла метеорологічна зима - кліматологи

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. До Києва на 4 дні пізніше кліматичної норми прийшла метеорологічна зима. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського проаналізували, що стійкий перехід середньодобової температури повітря у Києві відбувся в останній день осені – 30 листопада. Стійке зниження середньодобової температури нижче 0°С свідчить про початок метеорологічної зими у столиці. Вона прийшла майже у строк, на 4 дні пізніше кліматичної норми", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 30 листопада середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -1,0 °С і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись і надалі.

"Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня - у 1920 році та 31 жовтня - у 1988 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, 1 грудня УНН повідомляв, що до Києва метеорологічна зима ще не прийшла.

Минулого року зима до Києва так і не прийшла і метеорологам було складно визначити прихід весни.

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