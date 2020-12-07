В Киев пришла метеорологическая зима - климатологи
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киев на 4 дня позже климатической нормы пришла метеорологическая зима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского проанализировали, что устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве состоялся в последний день осени - 30 ноября. Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0°С свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Она пришла почти в срок, на 4 дня позже климатической нормы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 30 ноября среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла 1,0°С и по прогнозам Украинского гидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и в дальнейшем.
"Раньше всего в Киев зима пришла 20 октября - в 1920 году и 31 октября - в 1988 году, а позже всего - 29 января в 2015 году", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 1 декабря УНН сообщал, что в Киев метеорологическая зима еще не пришла.
В прошлом году зима в Киев так и не пришла и метеорологам было сложно определить приход весны.