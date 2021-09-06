До кінця року в Україні запрацює 270 камер фіксації порушень ПДР - Монастирський

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“Збільшення кількості комплексів автофіксації порушень ПДР. На сьогоднішній день у нас вже встановлено цілий ряд таких комплексів — лише за останній місяць встановлено 58 таких комплексів. До кінця року їх буде 270. Наступного року ми плануємо закупити близько 100 таких комплексів”, — заявив Монастирський.

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Зі слів міністра, водночас місць, де є концентрація аварійних ситуацій, в країніє значно більше. Це приблизно 2000 місць по всій території України.

“Ми пропонуємо справедливий розподіл штрафів, які будуть надходити від таких комплексів, в співвідношенні 25% (питання, який саме буде відсоток — до парламенту) будуть надходити тому, хто встановлював ці камери”, — додав голова МВС.

“Фантоми” на дорогах

“Ще одна новація, яка запрацює вже цього року — це автомобілі „Фантоми“. Це автомобілі Нацполіції без розпізнавальних знаків... Цього року чотири автомобілі вже закуплені, зараз вони обладнуються, і до кінця року вони вийдуть на вулиці України. Наступного року ми плануємо 23 таких автомобілі, за два роки ми бачимо таких автомобілів понад 100 (110)”, — повідомив міністр.

Нагадаємо

Із 27 серпня на автомобільних дорогах низки областей та міст запрацювали 20 приладів автофіксації порушень ПДР.