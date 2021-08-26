В Україні запрацюють ще 20 камер фіксації порушень ПДР: де їх встановили
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Із 27 серпня на автомобільних дорогах низки областей та міст запрацюють 20 приладів автофіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомляє МВС України, інформує УНН.
Деталі
Волинська область:
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- на 82 км+575 автодороги Н-22, у напрямку Луцька (обмеження швидкості 50 км/год);
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- на 95 км+200 автодороги Н-22, у напрямку Луцька (50 км/год);
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- на 129 км+788 автодороги М-19, у напрямку Ковеля (50 км/год);
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- на 444 км+971 автодороги М-07, у напрямку Любомля (50 км/год).
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Полтавська область:
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- на 155 км+696 автодороги М-03, у напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км/год).
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Львівська область:
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- на 16 км+153 автодороги М-11, у напрямку Львова (обмеження швидкості 50 км/год);
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- на 21 км+671 автодороги М-10, у напрямку Львова (50 км/год);
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- на 53 км+580 автодороги М-10, у напрямку Краківця (50 км/год);
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- на 528 км+459 автодороги М-06, у напрямку Луцька (50 км/год);
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- на 3 км+360 автодороги М-10-01, у напрямку села Рясне-Руське (50 км/год).
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Київська область:
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- на 9 км+784 автодороги Р-01, у напрямку Києва (обмеження швидкості 50 км/год);
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- на 9 км+994 автодороги Р-01, у напрямку Обухова (50 км/год);
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- на 3 км+441 автодороги Р-01, у напрямку Києва (50 км/год);
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- на 3 км+461 автодороги Р-01, у напрямку Обухова (50 км/год).
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Запоріжжя:
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- вул. Будинок Відпочинку (поворот до музею), у напрямку мосту Преображенського (обмеження швидкості 50 км/год);
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- вул. Істоміна, 125-А, у напрямку Нікопольського шосе (50 км/год);
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- вул. Дніпро ГЕС, у напрямку центру міста (50 км/год).
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Мелітополь:
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- просп. Богдана Хмельницького, 23 у напрямку вул. Сєдовців (обмеження швидкості 50 км/год).
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Кривий Ріг:
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- вул. Волгоградська, 11, у напрямку вул. Марійська (обмеження швидкості 50 км/год);
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- вул. Волгоградська, 13, у напрямку вул. Медова (50 км/год).
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Нагадаємо
Із 20 серпня запрацювали прилади фіксації правопорушень на автомобільних дорогах Житомирської, Одеської та Чернігівської областей.