В Україні запрацюють ще 20 камер фіксації порушень ПДР: де їх встановили

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Із 27 серпня на автомобільних дорогах низки областей та міст запрацюють 20 приладів автофіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомляє МВС України, інформує УНН.

Деталі

Волинська область:

  • на 82 км+575 автодороги Н-22, у напрямку Луцька (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 95 км+200 автодороги Н-22, у напрямку Луцька (50 км/год);
  • на 129 км+788 автодороги М-19, у напрямку Ковеля (50 км/год);
  • на 444 км+971 автодороги М-07, у напрямку Любомля (50 км/год).


Полтавська область:

  • на 155 км+696 автодороги М-03, у напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км/год).


Львівська область:

  • на 16 км+153 автодороги М-11, у напрямку Львова (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 21 км+671 автодороги М-10, у напрямку Львова (50 км/год);
  • на 53 км+580 автодороги М-10, у напрямку Краківця (50 км/год);
  • на 528 км+459 автодороги М-06, у напрямку Луцька (50 км/год);
  • на 3 км+360 автодороги М-10-01, у напрямку села Рясне-Руське (50 км/год).


Київська область:

  • на 9 км+784 автодороги Р-01, у напрямку Києва (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 9 км+994 автодороги Р-01, у напрямку Обухова (50 км/год);
  • на 3 км+441 автодороги Р-01, у напрямку Києва (50 км/год);
  • на 3 км+461 автодороги Р-01, у напрямку Обухова (50 км/год).

Запоріжжя:

  • вул. Будинок Відпочинку (поворот до музею), у напрямку мосту Преображенського (обмеження швидкості 50 км/год);
  • вул. Істоміна, 125-А, у напрямку Нікопольського шосе (50 км/год);
  • вул. Дніпро ГЕС, у напрямку центру міста (50 км/год).


Мелітополь:

  • просп. Богдана Хмельницького, 23 у напрямку вул. Сєдовців (обмеження швидкості 50 км/год).


Кривий Ріг:

  • вул. Волгоградська, 11, у напрямку вул. Марійська (обмеження швидкості 50 км/год);
  • вул. Волгоградська, 13, у напрямку вул. Медова (50 км/год).

Нагадаємо

Із 20 серпня запрацювали прилади фіксації правопорушень на автомобільних дорогах Житомирської, Одеської та Чернігівської областей.

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