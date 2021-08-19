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Завтра запрацюють ще 17 систем автофіксації порушень ПДР: розташування приладів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. З 20 серпня на автомобільних дорогах низки областей та міст запрацюють ще 17 систем фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху, повідомили в МВС. УНН публікує де саме з’являться нові прилади.

Деталі

З 20 серпня на автомобільних дорогах Житомирської, Одеської та Чернігівської областей, а також у містах Чернігів, Черкаси, Житомир та Львів запрацюють прилади фіксації правопорушень, що контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Про це заявив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Розташування приладів:

  • Житомирська область (3 прилади контролю “КАСКАД”)

на 174 км+600 автодороги М-06, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
на 127 км+246 автодороги М-06, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
на 230 км+853 автодороги М-06, у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 110 км/год)

  • Чернігівська область (1 прилад контролю “КАСКАД”)

на 113 км+864 автодороги М-01, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год)

  • Одеська область (1 прилад контролю “КАСКАД”)

на 465 км+483 автодороги М-05, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

  • м. Житомир (3 прилади контролю “КАСКАД”)

Чуднівський міст, у напрямку вул. Леха Качинського (обмеження швидкості 50 км/год)
Чуднівський міст, у напрямку вул. Радивилівська (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Перемоги, 86, у напрямку вул. Миколи Сциборського (обмеження швидкості 50 км/год)

  • м. Львів (2 прилади контролю “КАСКАД”)

вул. Хуторівка, 8, у напрямку вул. Стрийської (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Володимира Великого, 18, у напрямку вул. Стрийської (обмеження швидкості 50 км/год)

  • м. Черкаси (4 прилади контролю “КАСКАД”)

просп. Хіміків, 30, у напрямку вул. В’ячеслава Галви (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Благовісна, 341/40, у напрямку вул. Кривалівська (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Благовісна, 36/47, у напрямку вул. Грушевського (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Надпільна, 208, у напрямку вул. Івана Франка (обмеження швидкості 50 км/год)

  • м. Чернігів (3 прилади контролю “КАСКАД”)

вул. Рокосовського, 12, корп. 2, у напрямку вул. Захисників України (обмеження швидкості 50 км/год)
просп. Миру, 296, у напрямку вул. Володимира Дрозда (обмеження швидкості 50 км/год)
просп. Миру, 241-А, у напрямку вул. Льотної (обмеження швидкості 50 км/год)

Де вже працюють камери

Наразі автоматично фіксують правопорушення 60 приладів, що розташовані у Києві, Кропивницькому, Харкові, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській та Миколаївській областях.

Також з 15 лютого цього року прилади автофіксації фіксують порушення проїзду смугою громадського транспорту в Києві, на бульварі Дружби Народів, 36.

«Найближчим часом планується запуск комплексів автофіксації і по інших ділянках доріг, містах та областях! Слідкуйте за анонсами і керуйте відповідально!», - сказав Олексій Білошицький.

З картою розміщення комплексів ви можете ознайомитись на сайті МВС - https://bit.ly/3kblwB5

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