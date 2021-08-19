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Завтра заработают еще 17 систем автофиксации нарушений ПДД: расположение приборов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. С 20 августа на автомобильных дорогах ряда областей и городов заработают еще 17 систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили в МВД. УНН публикует где именно появятся новые приборы.

Детали

С 20 августа на автомобильных дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов заработают приборы фиксации правонарушений, для контролироля соблюдения требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Расположение приборов:

  • Житомирская область (3 прибора контроля "КАСКАД")

на 174 км + 600 автодороги М-06 в направлении Киев (ограничение скорости 110 км/ч)
на 127 км + 246 автодороги М-06 в направлении Киев (ограничение скорости 110 км/ч)
на 230 км + 853 автодороги М-06 в направлении Ровно (ограничение скорости 110 км/ч)

  • Черниговская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 113 км + 864 автодороги М-01 в направлении Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

  • Одесская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 465 км + 483 автодороги М-05 в направлении Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

  • Житомир (3 прибора контроля "КАСКАД")

Чудновский городов, в направлении ул. Леха Качиньского (ограничение скорости 50 км/ч)
Чудновский городов, в направлении ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч)
ул. Победы, 86, в направлении ул. Николая Сциборского (ограничение скорости 50 км/ч)

  • Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Хуторивка, 8, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч)
ул. Владимира Великого, 18, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч)

  • Черкассы (4 приборы контроля "КАСКАД")

просп. Химиков, 30 в направлении ул. Вячеслава Голуэй (ограничение скорости 50 км/ч)
ул. Благовестная, 341/40, в направлении ул. Криваливська (ограничение скорости 50 км/ч)
ул. Благовестная, 36/47, в направлении ул. Грушевского (ограничение скорости 50 км/ч)
ул. Надпильна, 208, в направлении ул. Ивана Франко (ограничение скорости 50 км/ч)

  • мЧернигов (3 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Рокоссовского, 12, корп. 2, в направлении ул. Защитников Украины (ограничение скорости 50 км/ч)
просп. Мира, 296, в направлении ул. Владимира Дрозда (ограничение скорости 50 км/ч)
просп. Мира, 241-А, в направлении ул. Летной (ограничение скорости 50 км/ч)

Где уже работают камеры

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 60 приборов, расположенных в Киеве, Кропивницком, Харькове, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской и Николаевской областях.

Также с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушения проезда полосой общественного транспорта в Киеве на бульваре Дружбы Народов, 36.

«В ближайшее время планируется запуск комплексов автофиксации и по другим участкам дорог, городах и областях! Следите за анонсами и управляйте ответственно!», - сказал Алексей Билошицкий.

С картой размещения комплексов вы можете ознакомиться на сайте МВД - https://bit.ly/3kblwB5

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