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До Харкова прибули перші 17 "швидких" із 26 за міжнародною програмою Ярославського World4Kharkiv

До Харкова прибули перші 17 "швидких" із 26 за міжнародною програмою Ярославського World4Kharkiv

Київ • УНН

 • 119427 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні до Харкова доставили 17 сучасних автомобілів швидкої допомоги за міжнародною програмою World4Kharkiv, яку запустив для свого рідного міста Олександр Ярославський. Найближчим часом прибудуть ще 9. Про це він повідомив на своїй офіційній Facebook-сторінці, передає УНН.

Деталі

"До Харкова прибули перші 17 "швидких" з 26 за програмою World4Kharkiv", - написав бізнесмен.

Отримання автомобілів підтвердив голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

"Ми отримали 17 абсолютно нових автомобілів швидкої допомоги для надання медичної допомоги, для евакуації поранених, для евакуації місцевого населення", - говорить він у відео, розміщеному одним з місцевих телеграм-каналів. За словами медиків, вартість такої партії нових автомобілів швидкої допомоги становить близько 1,5 млн євро.

Олександр Ярославський анонсував запуск міжнародної програми підтримки Харкова World4Kharkiv 5 березня.

"Я переговорив з багатьма моїми друзями-бізнесменами з різних країн. Вони захоплюються героїзмом і не просто співчувають, а готові надати фінансову допомогу. За відгуками моїх друзів, я бачу, що нам під силу зібрати для харків'ян навіть 1 млрд дол. Щоб зараз місто вистояло, а люди менше страждали. І щоб потім відбудувати все зруйноване за найвищими світовими стандартами. Тому під егідою DCH ми запускаємо програму міжнародної підтримки Харкова World4Kharkiv", - сказано у відповідному пості.

Харківські пабліки повідомляють, що за останні два дні до Харкова за програмою World4Kharkiv прибуло ще 10 вантажопасажирських авто для потреб комунального господарства.

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