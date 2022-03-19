В Харьков прибыли первые 17 "скорых" из 26 по международной программе Ярославского World4Kharkiv
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня в Харьков доставили 17 современных автомобилей скорой помощи по международной программе World4Kharkiv, которую запустил для своего родного города Александр Ярославский. В ближайшее время прибудут еще 9. Об этом он сообщил на своей официальной Facebook-странице, передает УНН.
Детали
"В Харьков прибыли первые 17 "скорых" из 26 по программе World4Kharkiv", - написал бизнесмен.
Получение автомобилей подтвердил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.
"Мы получили 17 абсолютно новых автомобилей скорой помощи для оказания медицинской помощи, для эвакуации раненых, для эвакуации местного населения", - говорит он в видео, размещенном одним из местных телеграм-каналов. По словам медиков, стоимость такой партии новых автомобилей скорой помощи составляет порядка 1,5 млн евро.
Александр Ярославский анонсировал запуск международной программы поддержки Харькова World4Kharkiv 5 марта.
"Я переговорил со многими моими друзьями-бизнесменами из разных стран. Они поражаются героизму и не просто сочувствуют, а готовы оказать финансовую помощь. По откликам моих друзей, я вижу, что нам под силу собрать для харьковчан даже 1 млрд долл. Чтобы сейчас город выстоял, а люди меньше страдали. И чтобы потом отстроить все разрушенное по самым высоким мировым стандартам. Поэтому под эгидой DCH мы запускаем Программу международной поддержки Харькова World4Kharkiv", - сказано в соответствующем посте.
Харьковские паблики сообщают, что за последние два дня в Харьков по программе World4Kharkiv прибыло еще 10 грузопассажирских авто для потребностей коммунального хозяйства.