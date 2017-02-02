До флешмобу віджимань приєдналися 400 нацгвардійців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У флешмобі віджимань 22 Pushup Challenge, що проводиться на підтримку воїнів АТО з посттравматичним синдромом, взяли участь 400 офіцерів та курсантів Національної академії національної гвардії України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Нацгвардії у Facebook.
“Флешмоб “22 Pushup Challenge” став наймасовішим заходом, що отримав таку підтримку в суспільстві та армії протягом останніх років. Це свідчить про те, що українці дійсно переймаються долею українських військових, що беруть участь у бойових діях та готові їх всіляко підтримувати”, - зазначили у підписі до відео.
Також у повідомленні додали, що після виконання 22 віджимань начальник Національної академії генерал-майор Сергій Соколовський передав естафету Центральному оперативно-територіальному об’єднанню Національної гвардії України.
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Нагадаємо, 30 січня 2017 року курсанти та офіцери Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба взяли участь у флешмобі #22pushupchallenge.