К флешмобу отжиманий присоединились 400 нацгвардейцев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В флешмобе отжиманий 22 Pushup Challenge, который проводится в поддержку воинов АТО с посттравматическим синдромом, приняли участие 400 офицеров и курсантов Национальной академии национальной гвардии Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Нацгвардии в Facebook.
"Флешмоб "22 Pushup Challenge" стал самым массовым мероприятием, получившим поддержку в обществе и армии в последние годы. Это свидетельствует о том, что украинцы действительно обеспокоены судьбой украинских военных, участвующих в боевых действиях и готовы их всячески поддерживать", - отметили в подписи к видео.
Также в сообщении добавили, что после выполнения 22 отжиманий начальник Национальной академии генерал-майор Сергей Соколовский передал эстафету Центральному оперативно-территориальному объединению Национальной гвардии Украины.
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Напомним, 30 января 2017 года курсанты и офицеры Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба приняли участие в флешмобе #22pushupchallenge.