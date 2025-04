До Дня батька показали нове фото принца Вільяма

Деталі

На світлині зображений принц Вільям, який обіймає принца Джорджа та принцесу Шарлотту, з принцом Луї на плечах, на тлі скелястого ландшафту.

Розмістивши це у Twitter, герцог та герцогиня Кембриджські привітали батьків та дідів усього світу з Днем батька.

Герцог та герцогиня Кембриджські використали схожу фотографію для своєї офіційної різдвяної листівки минулого року, пише BBC.

На нинішній фотографії, зробленій восени минулого року, герцог, якому у вівторок виповнюється 40 років, в одязі casual кольору хакі. Молодші діти одягнені в темно-сині та білі топи, а восьмирічний принц Джордж, який є третім у черзі на престол після свого батька, у футболці з камуфляжним принтом та шортах.

Місце для фотографії, ймовірно, у Петрі, буде знайоме любителям кіно як фон для пригодницької епопеї Індіана Джонс і останній хрестовий похід.

Wishing a Happy Father’s Day to fathers and grandfathers across the world today! pic.twitter.com/dNPJqvjHDy

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 18, 2022

Довідково

Сьогодні, 19 червня, в Україні святкують День батька — щорічне свято на честь татусів, що відзначається в більшості соціально розвинутих країн. В Україні День батька відзначається в третю неділю червня.