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До Дня батька показали нове фото принца Вільяма

До Дня батька показали нове фото принца Вільяма

Київ • УНН

 • 163447 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Фотографія герцога Кембриджського, що усміхається, зі своїми дітьми на сімейному святі в Йорданії, була оприлюднена на честь святкування Дня батька, інформує УНН.

Деталі

На світлині зображений принц Вільям, який обіймає принца Джорджа та принцесу Шарлотту, з принцом Луї на плечах, на тлі скелястого ландшафту.

Розмістивши це у Twitter, герцог та герцогиня Кембриджські привітали батьків та дідів усього світу з Днем батька.

Герцог та герцогиня Кембриджські використали схожу фотографію для своєї офіційної різдвяної листівки минулого року, пише BBC.

На нинішній фотографії, зробленій восени минулого року, герцог, якому у вівторок виповнюється 40 років, в одязі casual кольору хакі. Молодші діти одягнені в темно-сині та білі топи, а восьмирічний принц Джордж, який є третім у черзі на престол після свого батька, у футболці з камуфляжним принтом та шортах.

Місце для фотографії, ймовірно, у Петрі, буде знайоме любителям кіно як фон для пригодницької епопеї Індіана Джонс і останній хрестовий похід.

Wishing a Happy Father’s Day to fathers and grandfathers across the world today! pic.twitter.com/dNPJqvjHDy

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 18, 2022

Довідково

Сьогодні, 19 червня, в Україні святкують День батька — щорічне свято на честь татусів, що відзначається в більшості соціально розвинутих країн. В Україні День батька відзначається в третю неділю червня.

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