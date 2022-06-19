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Ко Дню отца показали новое фото принца Уильяма

Ко Дню отца показали новое фото принца Уильяма

Киев • УНН

 • 163441 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Фотография улыбающегося герцога Кембриджского со своими детьми на семейном празднике в Иордании была обнародована в честь празднования Дня отца, информирует УНН.

Детали

На фото изображён принц Уильям, обнимающий принца Джорджа и принцессу Шарлотту, с принцем Луи на плечах, на фоне скалистого ландшафта.

Разместив это в Twitter, герцог и герцогиня Кембриджские поздравили отцов и дедов всего мира с Днем отца.

Герцог и герцогиня Кембриджские использовали похожую фотографию для своей официальной рождественской открытки в прошлом году, пишет BBC.

На нынешней фотографии, сделанной осенью прошлого года, герцог, которому во вторник исполняется 40 лет, в одежде casual цвета хаки. Младшие дети одеты в темно-синие и белые топы, а восьмилетний принц Джордж, третий в очереди на престол после своего отца, в футболке с камуфляжным принтом и шортах.

Место для фотографии, вероятно, в Петри, будет знакомо любителям кино как фон для приключенческой эпопеи Индиана Джонса и последний крестовый поход.

Wishing a Happy Father’s Day to others and grandfathers cross the world today! pic.twitter.com/dNPJqvjHDy

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 18, 2022

Справочно

Сегодня, 19 июня, в Украине празднуют День отца — ежегодный праздник в честь пап, отмечаемый в большинстве социально развитых стран. День отца отмечается в третье воскресенье июня.

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