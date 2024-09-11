До 32° тепла і місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
У західних областях очікуються короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів. Температура вночі 10-18°, вдень 17-29°, на південному сході до 32°. У Києві без опадів, 26-28° вдень.
У західних та ще низці областей України сьогодні очікуються короткочасні дощі та грози, на решті території сухо. Температура вдень 17-29°, на південному сході до 32°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 11 вересня очікується мінлива хмарність (на заході країни хмарно з проясненнями). У західних, вдень місцями також і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 17-22°; на решті території вночі 13-18°, вдень 24-29°, на південному сході країни до 32°; вночі в Карпатах 8-13°, вдень 11-16°.
На Київщині
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; в Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°.