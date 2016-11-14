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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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До 11 населених пунктів Рівненщини ускладнено рух

До 11 населених пунктів Рівненщини ускладнено рух

Київ • УНН

 • 7381 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. До 11 населених пунктів Рівненської області ускладнено рух. Важку техніку залучили шляховики, щоб прочистити проїзд. Про це на колегії повідомив голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко, передає кореспондент УНН.

За його словами, рівненські шляховики у порівнянні з колегами сусідніх областей краще справилися зі снігопадом.

"Якого порівняти нашу роботу з Житомирською та Київською областями, на Рівненщині вдалося уникнути зупинки руху автотранспорту на головних магістралях області", — зауважив голова РОДА.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, через негоду у трьох областях України обмежили рух вантажівок.

Українські Національні Новини

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