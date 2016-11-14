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15 марта, 19:03 • 109531 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150659 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127713 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120959 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107183 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102609 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97560 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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К 11 населенным пунктам Ровенской области затруднено движение

К 11 населенным пунктам Ровенской области затруднено движение

Киев • УНН

 • 7368 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 14 ноября. УНН. К 11 населенным пунктам в Ровенской области затруднено движение. Тяжелую технику привлекли дорожники, чтобы прочистить проезд. Об этом на коллегии сообщил глава Ровенской ОГА Алексей Муляренко, передает корреспондент УНН.

По его словам, ровенские дорожники по сравнению с коллегами соседних областей лучше справились со снегопадом.

"Если сравнить нашу работу с Житомирской и Киевской областями, в Ровенской удалось избежать остановки движения автотранспорта на главных магистралях области", - отметил глава РОГА.

Напомним, как сообщал УНН, из-за непогоды в трех областях Украины ограничили движение грузовиков.

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