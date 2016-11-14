К 11 населенным пунктам Ровенской области затруднено движение
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 14 ноября. УНН. К 11 населенным пунктам в Ровенской области затруднено движение. Тяжелую технику привлекли дорожники, чтобы прочистить проезд. Об этом на коллегии сообщил глава Ровенской ОГА Алексей Муляренко, передает корреспондент УНН.
По его словам, ровенские дорожники по сравнению с коллегами соседних областей лучше справились со снегопадом.
"Если сравнить нашу работу с Житомирской и Киевской областями, в Ровенской удалось избежать остановки движения автотранспорта на главных магистралях области", - отметил глава РОГА.
Напомним, как сообщал УНН, из-за непогоды в трех областях Украины ограничили движение грузовиков.