Дніпропетровська ОДА передала Ярославському землю під будівництво нового терміналу аеропорту

ukru
19 березня, 18:42 • 89584 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 131118 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 112811 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 127331 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 132259 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123192 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 165796 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125718 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125342 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124246 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 64031 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 67811 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 109632 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 82539 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 30737 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 106768 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 111626 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 104195 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 165804 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 125703 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 67342 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 73888 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 111568 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 129336 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 128401 перегляди
Актуальне
Дніпропетровська ОДА передала Ярославському землю під будівництво нового терміналу аеропорту

Дніпропетровська ОДА передала Ярославському землю під будівництво нового терміналу аеропорту

Київ • УНН

 • 29304 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Оператору реконструкції Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ", компанії "НС-Дніпро" з групи DCH Олександра Ярославського, офіційно виділили землю під будівництво нового аеровокзального комплексу - 6 ділянок загальною площею 7,6 га. Відповідний договір, який регулює відносини між державою та інвестором, сьогодні підписав губернатор області Олександр Бондаренко, повідомляє УНН.

"Підписали документ, який дозволяє нам рухатися далі в підготовці до будівництва, щоб уже восени почати роботи, - повідомив під час церемонії Володимир Васильченко, гендиректор Міжнародного аеропорту "Харків", який керує проектною групою з будівництва Міжнародного аеропорту "Дніпро". - Ми працюємо над тим, щоб цей аеропорт був найкращим в Україні. У будівництві використовуємо сучасні технології. Термінал буде легким і "повітряним", з великою кількістю скла, м'яким дизайном".

Як відомо, проект будівництва нового аеропорту в Дніпрі реалізується у форматі приватно-державного партнерства. За рахунок бюджетних коштів буде профінансовано будівництво сучасної злітно-посадкової смуги довжиною 3200 м. А група DCH Олександра Ярославського займається будівництвом сучасного аеровокзального комплексу.

"Інвестор будуватиме термінал і супутню інфраструктуру. Підписаний договір - це ще й інвестиційне зобов'язання компанії DCH працевлаштувати певну кількість людей і платити податки саме місцевій громаді", - прокоментував підписання документа Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Раніше ЗМІ повідомляли, що власник групи DCH Олександр Ярославський планує інвестувати в будівництво нового термінального комплексу Міжнародного аеропорту "Дніпро" 70-80 млн доларів.

Нагадаємо, що Міжнародний аеропорт "Дніпро" торік відзначив своє 75-річчя, ступінь конструктивного зносу його будівель досягає 50%. А остання реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту, яка є стратегічним об'єктом державної власності, проводилася близько 30 років тому. Аеропорт міста-мільйонника має дуже низьку пропускну здатність, а жителі Дніпра змушені користуватися аеропортами інших регіонів України для здійснення ділових або туристичних поїздок, здійснюючи далекі переїзди з пересадками. Після реконструкції та будівництва нової злітно-посадкової смуги довжиною 3200 м також буде здатний приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, у тому числі далекомагістральні літаки. Аеропорт буде обладнаний новітніми системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі отримають високу пропускну здатність - близько 3 млн мандрівників на рік.

Група DCH має успішний досвід будівництва Міжнародного аеропорту "Харків" до Євро-2012 і його подальшої експлуатації, розвитку стратегічного партнерства з найбільшими авіаперевізниками, які пов'язують місто регулярними прямими перельотами в ключові європейські ділові та культурні столиці, на популярні курорти. За підсумками 2019 року аеропорт Ярославського в Харкові обслужив понад 1,3 млн пасажирів, і входить в ТОП-5 рейтингу повітряних воріт, які найбільш динамічно розвиваються на континенту, рейтинг складає Міжнародна рада аеропортів (ACI Europe).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32