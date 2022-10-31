Дніпропетровщина: у Кривому Розі попередили про загрозу ракетних ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив про загрозу ракетних ударів, пише УНН.
Цитата
"Кривий Ріг! Знаходимося в укриттях! Ймовірні часові показники наступних ракетних ударів 9.03-9.35" - написав Вілкул у Телеграм.
"Дніпропетровщина, залишаємось в безпечних місцях. Не пересувайтесь вулицями, не підходьте до вікон. Будьте в укритті чи користуйтеся правилом двох стін. Не розслабляємось, небезпека ще не минула. Ризик ракетних ударів зберігається", - зауважив також голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Телеграм.
Нагадаємо
По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю та Черкаській області були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.