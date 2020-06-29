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"Дніпро-1" зазнав другої поразки поспіль в УПЛ

"Дніпро-1" зазнав другої поразки поспіль в УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. У зустрічі лідерів Групи вильоту УПЛ відбувся матч 28 туру в якому в гості до "Маріуполя" завітав "Дніпро-1", передає УНН з посиланням на прес-службу УПЛ.

Крім того, що "Маріуполь" ішов на перерву за рахунку 2:0 (забивали Корнієнко та Кащук), він іще мав кілька небезпечних моментів. Причому, що цікаво, господарі поля не придумали чогось надзвичайного, просто ловлячи гостей на контратаках.

Після перерви, отримавши відповідні інструкції від Михайленка, його підопічні понеслися вперед. Тиск на ворота "Маріуполя" зріс у кілька разів, моментів забити "Дніпро-1" мав чимало. Втім, навіть маючи на гравця більше, гості не зуміли вирвати нічию. Гол з пенальті Хобленка дозволив встановити рахунок на табло -2:1.

У "Дніпро-1" 34 очки і сьома позиція, "Маріуполь" поступається тільки одним балом.

Додамо, що в іншій зустрічі "Ворскла" та "Олімпік" розійшлися мировою – 0:0.

Українські Національні Новини

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