Президент позбавив громадянства нардепа А.Артеменка

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 32223 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 81022 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 89428 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 81696 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 107980 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 76124 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 85510 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96669 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88380 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 195711 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8м/с
48%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 7498 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

02:27 • 10608 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

03:13 • 5756 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 12619 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 11414 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 89428 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 195711 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 348744 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 283884 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 393194 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 17527 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 15893 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 81695 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 22874 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 27875 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Президент позбавив громадянства нардепа А.Артеменка

Київ • УНН

 • 17916 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Відповідно до указу Президента Петра Порошенка народний депутат втратив громадянство України. Йдеться про українського парламентаря Андрія Артеменка, повідомила прес-служба Державної міграційної служби, передає УНН.

Президент позбавив громадянства нардепа А.Артеменка

Як зазначається, Президентом України "видано указ про втрату громадянства України особами, які не виконали зобов'язання припинити іноземне громадянство, а також такими, що добровільно набули громадянство іноземних держав".

"Відповідно до указу Президента України народний депутат втратив громадянство України", - повідомили у ДМС.

"Матеріали стосовно народного депутата України Андрія Артеменка надані Генеральною прокуратурою України через Міністерство внутрішніх справ України, опрацьовані Державною міграційною службою України та направлені на розгляд Комісії з питань громадянства при Президентові України, у встановленому порядку розглянуті на засіданні Комісії 25.04.2017", - додали у відомстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова ВСУ роз'яснив, що може стати підставою для позбавлення громадянства України

Вказано, що за Конституцією Президент України приймає рішення про втрату громадянства України на підставі висновків Комісії з питань громадянства.

Повідомляється, що припинення громадянства України у випадках, передбачених законом є конституційною нормою. До підстав для втрати громадянства України, як зазначається, зокрема, відноситься добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

Згідно зі статтями 24 та 25 Закону підготовка подань про втрату особами громадянства України і разом із необхідними документами надсилання їх на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства, в залежності від місця проживання особи, здійснюється Державною міграційною службою України та Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України.

Також подання про втрату громадянства України готується та направляється міграційною службою у випадку, якщо є документально підтверджена інформація про добровільне набуття громадянства іноземної країни повнолітнім громадянином України.

Загалом, у період з 2012 по 2016 років указами Президента України оформлено втрату громадянства стосовно 323 осіб, додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше один з нардеп повідомив, що Президент позбавив громадянства А.Артеменка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,607.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,616.89