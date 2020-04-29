Дмитро Співак про скандали в КМДА: подобається реакція Кличко - жорстко, швидко, по-спортивному

Коментуючи інциденти за участю заступників голови КМДА Миколи Поворозника і Володимира Слончака, Співак заявив: 9 з 10 керівників в Україні постаралися б замовчати скандали.

"Кличко миттєво відреагував, мені сподобалося: жорстко, швидко, по-спортивному. Відсторонив негайно від займаної посади на час розгляду справи ... Зашквар - звільнений, зашквар - відсторонений", - сказав Співак.

Він зазначив, що Кличко не намагається "відмазати" своїх заступників, що вказує на те, що київському меру не носять хабарі: "Перше: значить, напевно, не носять йому, і це теж позитивно. Друге: не захищає своїх, не вигороджує".

Співак порадив президенту Володимиру Зеленському брати з Кличка приклад: "Може бути і вам пора: зашквар - усунули, зашквар - усунули. І в адміністрації Президента, і в парламенті, і в уряді. Або ви не знаєте про зашквар? Беріть приклад, Володимир Олександрович, з київського міського голови".