Для відновлення інфраструктури Авдіївки необхідні будматеріали - голова Донецької ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Авдіївці необхідна гуманітарна допомога у вигляді будівельних матеріалів, для відновлення інфраструктури. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
"Для тих, хто хоче і може допомогти Авдіївці – нам тут зараз дуже важлива допомога будматеріалами. Нам потрібно дуже швидко відновити та відремонтувати житлові будинки та інфраструктурні об’єкти",- написав П.Жебрівський.
При цьому, за його словами, гуманітарна допомога для жителів Авдіївки надходить з усіх регіонів України, а також від міжнародних гуманітарних організацій.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.
До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.