Для восстановления инфраструктуры Авдеевки необходимы стройматериалы - глава Донецкой ВГА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Авдеевке необходима гуманитарная помощь в виде строительных материалов, для восстановления инфраструктуры. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"Для тех, кто хочет и может помочь Авдеевке - нам здесь сейчас очень важна помощь стройматериалами. Нам нужно очень быстро восстановить и отремонтировать жилые дома и инфраструктурные объекты", - написал П.Жебривский.
При этом, по его словам, гуманитарная помощь для жителей Авдеевки поступает из всех регионов Украины, а также от международных гуманитарных организаций.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию Канаду, СЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.