Для евакуації громадян США повернули в Кабул свого посла

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"Уряд США був і залишається прихильним Афганістану. Посол Джон Басс недавно повернувся до Кабула, щоб допомогти з переселенням тисяч громадян США, афганців і його колишніх колег", - йдеться у повідомленні.

The U.S. government has been and remains committed to #Afghanistan. Amb. John Bass recently returned to Kabul to assist with the relocation of 1000s U.S. citizens, Afghan nationals, & his former colleagues. pic.twitter.com/6y19DBf3O6

Нагадаємо

Потенційні загрози Ісламської держави проти американців в Афганістані змушують американські військові розробляти нові способи доправлення евакуйованих до аеропорту в Кабулі. США та Німеччина просять своїх громадян в Афганістані уникати поїздок в аеропорт Кабула.