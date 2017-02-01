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Для допомоги жителям Авдіївки розгорнуть ще 10 польових кухонь

Для допомоги жителям Авдіївки розгорнуть ще 10 польових кухонь

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Для допомоги жителям Авдіївки військовослужбовці Збройних Сил України розгортають 10 польових кухонь. Про це повідомив заступник керівника АТО з матеріально-технічного забезпечення полковник Микола Куклюк, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

“Зранку 1 лютого для допомоги мешканцям Авдіївки військовослужбовці Збройних Сил України розгортають 10 польових кухонь, зокрема, дві автомобільні кухні ПАК-200. Військові кухарі постійно перебуватимуть на місці у готовності надати допомогу місцевому населенню”, — зазначив М.Куклюк.

Офіцер повідомив, що військовослужбовці підготували відповідний запас харчових продуктів та дрова для обігріву місцевого населення та приготування їжі.

“Вкотре наголошуємо — військовослужбовці Збройних Сил України завжди готові надати допомогу місцевому населенню” — сказав М.Куклюк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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