Для допомоги жителям Авдіївки розгорнуть ще 10 польових кухонь
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Для допомоги жителям Авдіївки військовослужбовці Збройних Сил України розгортають 10 польових кухонь. Про це повідомив заступник керівника АТО з матеріально-технічного забезпечення полковник Микола Куклюк, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
“Зранку 1 лютого для допомоги мешканцям Авдіївки військовослужбовці Збройних Сил України розгортають 10 польових кухонь, зокрема, дві автомобільні кухні ПАК-200. Військові кухарі постійно перебуватимуть на місці у готовності надати допомогу місцевому населенню”, — зазначив М.Куклюк.
Офіцер повідомив, що військовослужбовці підготували відповідний запас харчових продуктів та дрова для обігріву місцевого населення та приготування їжі.
“Вкотре наголошуємо — військовослужбовці Збройних Сил України завжди готові надати допомогу місцевому населенню” — сказав М.Куклюк.