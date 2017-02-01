Для помощи жителям Авдеевки развернут еще 10 полевых кухонь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Для помощи жителям Авдеевки военнослужащие Вооруженных Сил Украины разворачивают 10 полевых кухонь. Об этом сообщил заместитель руководителя АТО по материально-техническому обеспечению полковник Николай Куклюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Утром 1 февраля для помощи жителям Авдеевки военнослужащие Вооруженных Сил Украины разворачивают 10 полевых кухонь, в частности, две автомобильные кухни ПАК-200. Военные повара постоянно находиться на месте в готовности оказать помощь местному населению", - отметил Н.Куклюк.
Офицер сообщил, что военнослужащие подготовили соответствующий запас продуктов питания и дрова для обогрева местного населения и приготовления пищи.
"Еще раз подчеркиваем - военнослужащие Вооруженных Сил Украины всегда готовы оказать помощь местному населению", - сказал Н.Куклюк.