Для боротьби зі снігом у Києві залучать 600 одиниць техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Для боротьби зі снігом у столиці буде залучено 600 одиниць комунальної техніки. Про це під час брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає кореспондент УНН.
“Усі сили міста приведені у бойову готовність, із снігом будуть боротися 600 одиниць техніки комунальної. Додатково залучено до роботи для впорядкування руху 20 патрулів патрульної служби поліції”, — повідомив він.
Нагадаємо, у неділю 13 листопада у Києві прогнозують хмарну погоду, очікуються сильний сніг, мокрий сніг із дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.