Для борьбы со снегом в Киеве задействуют 600 единиц техники
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Для борьбы со снегом в столице будет задействовано 600 единиц коммунальной техники. Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает корреспондент УНН.
"Все силы города приведены в боевую готовность, со снегом будут бороться 600 единиц коммунальной техники. Дополнительно привлечено к работе по упорядочению движения 20 патрулей патрульной службы полиции", - сообщил он.
Напомним, в воскресенье 13 ноября в Киеве прогнозируют облачную погоду, ожидаются сильный снег, мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.